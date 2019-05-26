"Баварія" розгромила "РБ Лейпциг" та виграла Кубок Німеччини: відео

Мюнхенська "Баварія" у цьому сезоні оформила золотий дубль – до перемоги у чемпіонаті додала і здобутий кубок Німеччини.

РБ Лейпциг – Баварія 0:3

Голи: Левандовскі, 29, 85, Коман, 78

Попри розгромний рахунок, саме "РБ Лейпциг" створив перший небезпечний момент у зустрічі, коли Поульсен пробивав головою після подачі з кутового. Але м'яч влучив у голкіпера, після чого відлетів до перекладини та вилетів у поле.

Натомість "Баварія" забила свій гол. Відзначився Левандовські, який головою замкнув простріл з флангу. Гулачі виявився не готовий до такого удару.

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Команди обмінялися небезпечними моментами, коли спочатку Коман, а згодом Форсберг не зуміли реалізувати вихід сам на сам з воротарем. Гравцю "Баварії" завадив забити Конате, головою у стрибку вибивши м'яч. Форсбергу не дав забити Нойєр.

Однак Коман таки забив гол у цьому матчі. До нього відлетів м'яч після подачі в штрафний майданчик. Обробивши його, прибравши суперників, француз пробив у верхній дальній кут воріт.

Як реалізовувати вихід сам на сам партнеру та супернику показав Левандовскі. При цьому що отримав він навіть не пас зі своєї половини поля. "РБ Лейпциг" намагався пройти в атаку по флангу, а Кімміх просто вибив м'яч подальше зі своєї половини поля. Цей удар і став результативною передачею. При цьому Упамекано, який був у вигіднішій ситуації, не зумів завадити поляку оформити дубль.

"Баварія" перемагає у матчі та виграє Кубок Німеччини.