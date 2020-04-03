"Баварія" сенсаційно підписала довгостроковий контракт з тренером

Мюнхенська "Баварія" визначилася з головним тренером на наступні сезони. Команду продовжить очолювати Ганс-Дітер Флік.

"Баварія" 3-го квітня офіційно повідомила, що продовжила контракт з Фліком до 2023 року. Чинна угода фахівця була розрахована до завершення сезону.

Дивіться також Зірковий футболіст "Баварії" потрапив у ДТП й отримав штраф від клубу: фото

Флік очолив "Баварію" в листопаді, замінивши звільненого хорвата Ніко Ковача. Спершу Флік був виконувачем обов'язків головного тренера.

Згодом завдяки успішним результатам Флік отримав контракт до 30 червня 2020 року.

Що досягла "Баварія" з Фліком

У першу чергу 55-річний фахівець вивів "Баварію" з кризи. У листопаді 29-разові чемпіони Німеччини перебували за межами топ-5 Бундесліги.

Під орудою Фліка "Баварія" повернулася на першу сходинку Бундесліги та вийшла в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У першому матчі німці розгромили "Челсі" з рахунком 3:0.

Всього з Фліком "Баварія" провела 21 матч, здобула 18 перемог, зазнала 2 поразок та одного разу зіграла внічию.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.