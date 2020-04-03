"Баварія" сенсаційно підписала довгостроковий контракт з тренером
Мюнхенська "Баварія" визначилася з головним тренером на наступні сезони. Команду продовжить очолювати Ганс-Дітер Флік.
"Баварія" 3-го квітня офіційно повідомила, що продовжила контракт з Фліком до 2023 року. Чинна угода фахівця була розрахована до завершення сезону.
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Флік очолив "Баварію" в листопаді, замінивши звільненого хорвата Ніко Ковача. Спершу Флік був виконувачем обов'язків головного тренера.
Згодом завдяки успішним результатам Флік отримав контракт до 30 червня 2020 року.
Що досягла "Баварія" з Фліком
У першу чергу 55-річний фахівець вивів "Баварію" з кризи. У листопаді 29-разові чемпіони Німеччини перебували за межами топ-5 Бундесліги.
Під орудою Фліка "Баварія" повернулася на першу сходинку Бундесліги та вийшла в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
У першому матчі німці розгромили "Челсі" з рахунком 3:0.
Всього з Фліком "Баварія" провела 21 матч, здобула 18 перемог, зазнала 2 поразок та одного разу зіграла внічию.
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