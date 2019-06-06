"Баварія" щороку втрачатиме 20 мільйонів євро через відхід знаменитого футболіста

Мюнхенська "Баварія" понесе великі фінансові втрати через відхід знаменитого футболіста збірної Колумбії Хамеса Родрігеса.

"Баварія" вирішила не викуповувати контракт колумбійця в мадридського "Реала" й футболіст повернеться в іспанський клуб.

До слова: "Реал" офіційно купив зіркового нападника

Сам колумбієць попросив мюнхенський клуб не викуповувати його контракт в "Реала".

Експерт зі зв'язків з громадськістю Фрідхельм Мінерт в коментарі Bild заявив, що "Баварія" через втрату Хамеса щороку не буде дораховуватися щонайменше 20 мільйонів євро на рік.

За два сезони у "Баварії" Родрігес зіграв 67 матчів у всіх турнірах, забив 15 голів та віддав 9 результативних передач.

Очікується, що після повернення в Мадрид "Реал" продасть Родрігеса в інший клуб, оскільки наставник "вершкових" Зінедін Зідан не розраховує на нього. Серед клубів, які претендують на гравця, ЗМІ називають "Ювентус" та "Арсенал".