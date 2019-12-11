Баварія – Тоттенхем: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

У середу, 11 грудня, "Баварія" прийматиме "Тоттенхем" в груповому раунді Ліги чемпіонів. В Україні цей матч можна переглянути лише онлайн.

Правами на показ матчів Ліги чемпіонів в Україні володіє "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Проте в режимі онлайн матч "Баварія" – "Тоттенхем" телеканали не покажуть.

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Однак, на телеканалі "Футбол 1" цей матч можна буде переглянути одразу по його закінченню. Початок – о 23:55, 11 грудня.

Дивитися онлайн матч "Баварія" – "Тоттенхем" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Варто додати, що провайдер "Воля" запустив каталог "Воля Футбол+", де є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи як у прямому ефірі, так і у повторі. Коштує ця послуга від 29 гривень в місяць. При цьому переглядати це можна як на телевізорі, так і на смартфоні чи планшеті.