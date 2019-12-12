"Тоттенхем" Моуріньо знову поступився "Баварії", але вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: відео

У середу, 11 грудня, відбувся матч між "Баварією" та "Тоттенхемом". "Шпори" прагнули реваншу після принизливої домашньої поразки. Але програли і в Мюнхені.

Баварія – Тоттенхем 3:1

Голи: Коман, 14, Мюллер, 45, Коутіньо, 64 – Сессеньйон, 20

"Баварія" одразу дала зрозуміти, що вона прагне перемогти і в домашньому матчі. Тож притисла суперника до їх воріт. Гол же вдалося забити невдовзі. Гнабрі знайшов можливість прострелити між захисниками, і Коман на дальній стійці без проблем реалізував свій шанс.

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Та мало не одразу "Тоттенхем" зрівняв рахунок. Після однієї з атак м'яч відлетів до молодого Сессеньйона, і півзахисник холоднокровно розстріляв ворота Нойєра, не залишивши голкіперу жодних шансів.

Після цього в матчі стався прикрий інцидент. Травму на рівному місці отримав Коман, невдало приземлившись на ногу. Його замінив Мюллер. І саме Томас забив другий гол своєї команди у цьому матчі.

Та перед тим "Тоттенхем" двічі виручила стійка воріт. Перший раз після удару Гнабрі. При цьому що м'яч за лінію воріт міг відправити Тіаго, але не влучив. А згодом вже Девіс теж попав у штангу. Та цього разу м'яч відлетів до Мюллера, який і забив.

У другому таймі моментів було дещо менше. І єдиний гол на рахунку Коутіньо. Бразилець, отримавши м'яч на куті штрафного майданчика, завдав потужний удар у дальній нижній кут воріт. Гассаніга зі стрибком запізнився, і так рахунок став 3:1.

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До кінця матчу "Тоттенхем" міг скоротити відставання. Але в першому випадку Нойєр впорався з ударом Еріксена з штрафного, а вже у компенсований арбітром час захисники "Баварії" таки виправили за собою помилку, коли Сон втікав сам на сам на ворота.

"Баварія" та "Тоттенхем" виходять у плей-офф Ліги чемпіонів. Німецький клуб виграв усі шість матчів у групі, забивши 24 голи, і пропустивши лише п'ять. Десять голів мюнхенці забили саме у ворота "Тоттенхему". "Шпори" ж, попри це, закінчують групу з позитивним балансом забитих та пропущених – 18:14.

Відеоогляд матчу Баварія – Тоттенхем