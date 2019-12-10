Баварія – Тоттенхем: прогноз букмекерів на топ-матч Ліги чемпіонів

11 грудня "Баварія" на власному полі зіграє з "Тоттенхемом" в рамках 6 раунду групового етапу Ліги чемпіонів. Букмекери оцінили шанси команд.

Баварія – Тоттенхем. Прогноз букмекерів

"Баварія" є абсолютно найкращою командою цього розіграшу Ліги чемпіонів. Незважаючи на свої проблеми в Бундеслізі, чемпіони Німеччини перемогли у всіх 5 матчах групового етапу з загальним рахунком 21:4. А перемога на "Уайт Харт Лейн" 7:2 напевно увійшла в список найкращих поєдинків турніру. Варто додати, що незважаючи на вирішення всіх задач, мюнхенці зіграють основним складом.

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Призначення Моурінью посприяло суттєвому покращенню результатів "Тоттенхема". В останніх 5 матчах "шпори" здобули 4 перемоги, забивши 16 м'ячів. Паралельно з цим лондонський клуб зумів вирішити завдання по виходу в плей-офф. Але можна не сумніватися, що "Тоттенхем" горить бажанням взяти реванш за принизливу поразку в другому турі. До того ж для Моурінью "Баварія" є досить-таки принциповим суперником.

Нагадаємо, що матч "Баварія" – "Тоттенхем" відбудеться у середу, 11 грудня. Початок зустрічі – о 22:00.

Прогноз Marathon bet

Чинний чемпіон Німеччини є явним фаворитом у матчі. Перемогу "Баварії" у Мюнхені фахівці Marathon bet оцінили коефіцієнтом 1,36. Виїзна звитяга лондонців оцінена експертами коефіцієнтом 8,10. Якщо ж гра завершиться нічиєю – 5,95.

І "Тоттенхем", і "Баварія" надзвичайно результативні команди й досить багато пропускають у новому сезоні. Відтак, можна очікувати зливу голів. Коефіцієнт на тотал більше 3 – 1,51. Експерти Marathon bet пропонують коефіцієнт 1,94 на тотал більше 3.5.

Прогноз Pari Match

Перемога "Тоттенхем" в один м'яч оцінена експертами коефіцієнтом 8,60. Якщо ж такого результату досягнуть господарі з Мюнхена – коефіцієнт 4,10. Коефіцієнт на те, що лондонці виграють хоча б в одному таймі – 3,30. Коефіцієнт 1,30, що це не відбудеться.

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Перемогу "Баварії" хоча б в одному таймі букмекери Pari Match оцінили коефіцієнтом 1,18. Фахівці пропонують коефіцієнт 4,50, що мюнхенці не виграють жоден тайм протистояння.

Прогноз MelBet

Фахівці MelBet оцінюють шанси Роберта Левандовського забити гол у будь-який час матчу коефіцієнтом 1,35. На гол конкурента Роберта – Гаррі Кейна букмекери дають коефіцієнт 1,42.