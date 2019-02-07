"Баварія" у додатковому часі змогла перемогти "Герту" в Кубку Німеччини: відео голів

Після поразки від леверкузенського "Байєра" чемпіон Німеччини ледь не вилетів з Кубка на стадії 1/8 фіналу. "Баварія" тільки в екстра-тайм зуміла подолати опір столичної "Герти".

На старті поєдинку команди швидко обмінялися голами – до сьомої хвилини рахунок був 1:1.

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У складі господарів відзначився Міттельштадт, у гостей Гнабрі,який одразу після перерви оформив дубль і вивів "Баварію" вперед. Однак, м'яч Зельке перевів гру в овер-тайм. І вже тут героєм мюнхенців став Кінгслі Коман. Саме його гол вивів червоних у чвертьфінал.

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