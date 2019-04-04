"Баварія" у Кубку пропустила чотири голи від команди з другої ліги: відео

Мюнхенська "Баварія" вийшла до півфіналу Кубка Німеччини, перемігши скромний "Хайденхайм" з другої Бундесліги. Але перемога гранду далася надзвичайно складно.

Баварія – Хайденхайм 5:4

Голи: Горецка, 12 Мюллер, 53, Левандовські, 55, 84 Гнабрі, 65 – Глатцел, 26, 74, 77, Шнаттерер, 39

Вилучення: Зюле, 15

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Поєдинок проти скромного "Хайденхайму" розпочався прекрасно. Уже на 12 хвилині Горецка відкрив рахунок у грі й всі були в очікуванні чергового розгрому на "Альянс Арені". Але за три хвилини стався епізод, який вплинув на всю гру. Арбітр після використання системи VAR вирішив вилучити Зюле за фол останньої надії. Уже за 11 хвилин нахабні гості зрівняли рахунок.

Розгублені футболісти "Баварії" запанікували й на 39 хвилині "Хайденхайму" вдалося відзначитися вдруге. Гості пішли на перерву, перемагаючи 2:1.

Наставник мюнхенців Ніко Ковач вирішив відразу випустити двох лідерів – на полі з'явився Левандовські та Коман, які посилили гру господарів. На 53 хвилині рахунок зрівняв Мюллер, а за дві хвилини знову вивів "Баварію" вперед Левандовські.

На 65 хвилині Гнабрі забив четвертий гол і здавалося, що матч можна завершувати. Та гості вирішили не здаватися. Спершу Глатцел оформив дубль, скориставшись помилками оборонців "Баварії". А за 3 хвилини він холоднокровно реалізував пенальті – 4:4.

Та "Баварія" зібралася й наприкінці гри заробила пенальті, який реалізував Роберт Левандовські – 5:4.

Баварія – Хайденхайм – відеоогляд матчу

Таким чином "Баварія" вийшла до півфіналу, де також зіграють "Вердер", "Лейпциг" та "Гамбург".

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