"Баварія" у матчі з "Ліверпулем" сконфузилася і може заплатити серйозний штраф: фото

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Футболісти "Баварії"
Футболісти "Баварії" / uefa.com

Мюнхенська "Баварія", яка продемонструвала жахливу гру в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Ліверпуля", запам'яталася не тільки цим. Працівники мюнхенського клубу дали своєму футболісту неправильну футболку.

Німецький півзахисник Леон Горецка, який вийшов у середині другого тайму на заміну, одягнув футболку не для Ліги чемпіонів, а для чемпіонату.

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На правому рукаві не м'яч із зірками, а лого Бундесліги. На лівому – спонсор Qatar airways. Але і від стандартної форми для Бундесліги є відмінності: у чемпіонаті на спині прізвище під номером, а на місці прізвища – назва клубу.


Леон Горецка у футболці для Бундесліги в матчі з "Ліверпулем"

Горецка й "Баварія" не наразяться на серйозні проблеми. Найбільша проблема в тому, що на рукаві вказано спонсора. Якщо вірити дисциплінарному кодексу організації, то "Баварія" отримає або попередження, або штраф у 3000 євро за кожну відмінність форми від заявленої.

Поки в УЄФА не повідомляли, що помітили відмінності у формі "Баварії".

Зазначимо, що "Баварія" програла "Ліверпулю" за сумою двох матчів з рахунком 3:1. Перша гра між командами в Англії завершилася 0:0. "Баварія" вперше з 2011 року не змогла вийти у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

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Теги: Спорт Футбол Баварія Ліга чемпіонів
Джерело: 24 Канал
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