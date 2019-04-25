"Баварія" в 23-й раз вийшла в фінал Кубка Німеччини і оновила рекорд турніру: відео
У півфінальному матчі Кубка Німеччини між "Вердером" і "Баварією" у Бремені на "Везерштадіоні" перемогу здобули гості зістрічі.
Вердер – Баварія 2:3
Голи: Осако, 74, Рошина, 75 – Лєвандовскі, 36, 80, Мюллєр, 63
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Мюнхенці в 23-й раз вийшли в фінал, оновивши рекорд турніру. Загалом, "Баварія" – 18-разовий володар Кубка Німеччини.
Форвард мюнхенців Томас Мюллєр став першим гравцем, який з'явився у 10 матчах 1/2 фіналу національного Кубка поспіль. Подію гравець відзначив голом на 63 хвилині матчу. Перед цим рахунок відкрив Роберт Лєвандовскі.
"Вердер" на 74-й та 75 хвилинах шокував "рекордмайстера" влучними ударами Осако та Рошини, але Лєвандовскі зумів оформити дубль та вирвати перемогу для гостей. Поляк став першим іноземцем після Клаудіо Пісарро, який забив 30 голів у Кубку Німеччини.
У фіналі Кубка Німеччини "Баварія" зіграє з "Лейпцигом", який у своїй парі виявився сильнішим за "Гамбург", вигравши з рахунком 3:1. Фінал відбудеться 25 травня.
Відеоогляд матчу Вердер – Баварія
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