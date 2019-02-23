"Баварія" виграла третій матч поспіль в чемпіонаті Німеччини

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"Баварія" виграла третій матч поспіль в чемпіонаті Німеччини
"Баварія" виграла третій матч поспіль в чемпіонаті Німеччини / Twitter

У суботу, 23 лютого, мюнхенська "Баварія" обіграла "Герту"а з мінімальним рахунком. Аж на 62 хвилині запеклої боротьби перемогу своїй команді приніс Хаві Мартінес.

Не так давно від лідера Бундесліги "Боруссії" мюнхенці відставали на дев’ять балів.

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Проте завдяки перемозі над "Гертою" "Баварія" уже зрівнялась за очками із конкурентом. Зважаючи на нещодавній вояж до "Ліверпуля" господарі поля обмежились єдиним голом.

На 62 хвилині Хаві Мартінес виграв другий поверх після подачі з кутового і приніс перемогу своїй команді.

Відео голу Хаві Мартінеса

Рекік безкомпромісно кинувся на Левандовскі і побачив пряму червону картку. В результаті 1-0, "Баварія" виграє третій матч поспіль в Бундеслізі.

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Теги: Спорт Футбол Баварія
Джерело: 24 канал
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