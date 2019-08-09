"Баварія" забила 23 голи у товариському матчі: відео

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"Баварія" розгромила аматорський клуб
"Баварія" розгромила аматорський клуб / fcbayern.com

Мюнхенська "Баварія" перед початком нового сезону провела товариський матч. Суперником виступив аматорський клуб "Роттар-Егерн".

За гру гравці "Баварії" забили аж 23 голи – 11 у першому таймі та ще 12 у таймі другому.

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Найбільше відзначився півзахисник Корентін Толіссо, він оформив покер за шість хвилин. Одразу четверо гравців оформили хет-трик – Робер Лєвандовскі, Томас Мюллер, Отчі Врід та Леон Горецка. Дубль на свій рахунок записав Ренату Санчеш. Також забивали Леон Дайку, Серж Гнабрі, Сарпріт Сінгх та Александер Нолленбергер. Автоголом відзначився гравець "Роттар_Егерна" Ларс Дітрих. 

 

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Теги: Спорт Футбол Баварія
Джерело: 24 канал
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