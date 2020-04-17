"Баварія" жорстко оштрафує зіркового футболіста за розкішний McLaren

Футболіст "Баварії" Кінгслі Коман вимушений буде сплатити серйозний штраф. Гравець збірної Франції буде покараний за порушення внутрішніх правил по використанню автомобілів.

Сторінка вболівальників "Баварії" у твіттері повідомляє, що 23-річний француз приїхав на тренування не на автомобілі, який надав клуб.

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Мюнхенці співпрацюють з німецьким автовиробником Audi. Коман же приїхав на тренування "Баварії" на McLaren.

Kingsley Coman sera condamné à une amende pour être venu s'entraîner dans une McLaren au lieu de sa voiture Audi. pic.twitter.com/iFNLUFrM9L — Bayern Munich France - RORO89 (@Roro89F) April 16, 2020

Футболіст уже підтвердив інформацію та попросив вибачення.

"Я хотів би вибачитися перед клубом і Audi за те, що не приїхав на тренування на наданій мені машині. Причиною було те, що на моїй машині Audi зламалося дзеркало. Проте, я припустився помилки", – заявив Коман.

Французьке видання L’Equipe уже дізналося, яке покарання чекає Комана.

За його інформацією, "Баварія" може оштрафувати Комана на 50 тисяч євро за допущене порушення.

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