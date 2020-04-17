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"Баварія" жорстко оштрафує зіркового футболіста за розкішний McLaren

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Кінгслі Коман / facebook.com/fcbayern.en

Футболіст "Баварії" Кінгслі Коман вимушений буде сплатити серйозний штраф. Гравець збірної Франції буде покараний за порушення внутрішніх правил по використанню автомобілів.

Сторінка вболівальників "Баварії" у твіттері повідомляє, що 23-річний француз приїхав на тренування не на автомобілі, який надав клуб.

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Мюнхенці співпрацюють з німецьким автовиробником Audi. Коман же приїхав на тренування "Баварії" на McLaren.

Футболіст уже підтвердив інформацію та попросив вибачення.

"Я хотів би вибачитися перед клубом і Audi за те, що не приїхав на тренування на наданій мені машині. Причиною було те, що на моїй машині Audi зламалося дзеркало. Проте, я припустився помилки", – заявив Коман.

Французьке видання L’Equipe уже дізналося, яке покарання чекає Комана.

За його інформацією, "Баварія" може оштрафувати Комана на 50 тисяч євро за допущене порушення.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Баварія
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