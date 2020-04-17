"Баварія" жорстко оштрафує зіркового футболіста за розкішний McLaren
Футболіст "Баварії" Кінгслі Коман вимушений буде сплатити серйозний штраф. Гравець збірної Франції буде покараний за порушення внутрішніх правил по використанню автомобілів.
Сторінка вболівальників "Баварії" у твіттері повідомляє, що 23-річний француз приїхав на тренування не на автомобілі, який надав клуб.
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Мюнхенці співпрацюють з німецьким автовиробником Audi. Коман же приїхав на тренування "Баварії" на McLaren.
Футболіст уже підтвердив інформацію та попросив вибачення.
"Я хотів би вибачитися перед клубом і Audi за те, що не приїхав на тренування на наданій мені машині. Причиною було те, що на моїй машині Audi зламалося дзеркало. Проте, я припустився помилки", – заявив Коман.
Французьке видання L’Equipe уже дізналося, яке покарання чекає Комана.
За його інформацією, "Баварія" може оштрафувати Комана на 50 тисяч євро за допущене порушення.
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