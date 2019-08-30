"Баварія" змінює керівництво: президент Генесс йде після 40 років у клубі, повертається Кан

Мюнхенська "Баварія" несподівано вирішила змінити ключових керівників. Президентське крісло чемпіонів Німеччини покидає президент Улі Геннес.

67-річний Улі Генесс на щорічних зборах "Баварії", які пройдуть 15 листопада, не виставлятиме свою кандидатуру на пост президента клубу. Він поінформував про це спочатку своїх колег по президії, а потім адміністративну раду клубу.

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29 серпня Улі повідомив про своє рішення наглядовій раді "Баварії". Генесс порекомендував членам адміністративної ради, яка відповідно до статуту має право висувати кандидатів на пост президента, як свого наступника Херберта Хайнера.

Адміністративна рада після ґрунтовної наради одноголосно прийняли рішення запропонувати членам клубу як нового президента Герберта Хайнера. Також адміністративна рада одноголосно вирішила запропонувати нинішніх першого віце-президента професора доктора Дітера Майера і другого віце-президента Вальтера Меннекеса знову висунути як кандидатів на ці посади.

Улі Генесс поінформував наглядову раду клубу, що він залишить свій пост голови на першому засіданні після річних зборів. При цьому Улі Генесс збереже своє членство в наглядовій раді до закінчення дії свого мандата до листопада 2023 року.

Після закінчення кар'єри гравця у 27 років Генесс став менеджером "Баварії". Наймолодшому менеджеру в історії Бундесліги довелося починати в нелегкі для клубу часи. Генесс отримав у спадок команду, річний бюджет якої за сучасними мірками становив близько 6 мільйонів євро, а борги 3,5 мільйона.

За час біля керма "Баварії" Генесс перетворив клуб у безумовного лідера чемпіонату Німеччини та гранда європейського футболу. Серед найбагатших клубів Європи "Баварія" опинилась на 4 місці з бюджетом у 295 мільйонів євро.

У клуб повертається колишній воротар "Баварії" Олівер Кан. Він був призначений до ради директорів мюнхенського клубу і замінить Карл-Хайнца Румменігге на посаді генерального директора у 2022 році. Кан підписав п'ятирічний контракт, який набуде чинності 1 січня 2020 року.

Я дякую наглядовій раді з Улі Генессом за довіру. Я тісно пов'язаний з клубом, який дуже сильно вплинув на моє життя. Спортивний та економічний успіх, вірність уболівальникам, відповідальність перед історією і цінностями клубу – все це "Баварія". У майбутньому я хотів би розвивати ці атрибути разом з колегами по правлінню і спостережній раді,

– сказав Кан.

Олівер Кан виступав у складі "Баварії" з 1994 року до 2008-го. З мюнхенцями він неодноразово вигравав чемпіонат Німеччини та Лігу чемпіонів.