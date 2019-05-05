"Баварія" зворушливо оголосила про відхід зіркового футболіста: відео

Мюнхенська "Баварія" офіційно оголосила, що не буде продовжувати контракт з французьким півзахисником Франком Рібері й той влітку покине клуб.

Рібері виступає за "Баварію" з 2007 року. В її складі французький футболіст виграв 22 трофеї й у 2013 році став найкращим гравцем Європи.

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Для мене перехід у "Баварію" став втіленням мрії. Прощання з клубом буде непростим, але ми не повинні забувати, чого ми добилися разом. Разом ми виграли понад 20 титулів,

– заявив Рібері.

Як стало відомо раніше, Ар'єн Роббен також покине "Баварію" у кінці сезону. Роббен грає в Мюнхені з 2009 року. Він завоював з клубом 19 трофеїв.

Франк і Ар'єн – видатні футболісти. "Баварія" вдячна обом за багато й організовує чудове й емоційне прощання. Вони були важливою частиною найуспішнішого десятиліття в історії "Баварії". Роббен ще в кінці 2018 року оголосив, що влітку завершить свою кар'єру у "Баварії",

– сказав голова правління клубу Карл-Хайнц Румменігге.

На цей момент "Баварія" крокує до 29-го чемпіонства у Німеччині. За два тури до завершення Бундесліги мюнхенський гранд випереджає "Боруссію" Д на чотири очки. Також "Баварія" зіграє у фіналі Кубка Німеччини проти "Лейпцига".

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