"Баєр" розгромив "Вердер" і втрутився у чемпіонську гонку Бундесліги: відео

18 травня у Бремені завершилася програма 26 туру чемпіонату Німеччини з футболу. Місцевий "Вердер" прогнозовано програв леверкузенському "Баєру".

Вердер – Баєр 1:4

Голи: Гебре Селассіє, 30 – Хаверц, 28, 33, Вайзер, 61, Демірбай, 78

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Підопічні Петера Боша краще увійшли в гру і контролювали ситуацію, пише 24 канал. На 28 хвилині рахунок у грі відкрив талановитий Кай Хаверц.

Хавбек, який у грі виконував роль форварда, ударом головою замкнув розкішний навіс Діабі.

"Музики" відповіли дуже швидко. Через дві хвилини Гебре Селассіє замкнув ногою навіс з кутового – 1:1.

На цьому голи в першому таймі не закінчилися. Через три хвилини після голу "Вердера" гості знову вийшли вперед.

Після навісу зі штрафного від Демірбая дубль оформив Хаверц. Хавбек ударом головою застав зненацька Павленку.

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По перерві підопічні Флоріана Кофельдта мали обмаль нагод, щоб зрівняти рахунок. Натомість реалізація не підвела "фармацевтів".

На 61 хвилині вдало у штрафному "Вердера" опинився Вайзер. Ексгравець "Баварії" зіграв на випередження у штрафному та головою замкнув навіс.

Окрасою матчу стала остання гольова комбінація. Беларабі віддав приховану передачу на Демірбая і вивів того віч-на-віч з голкіпером.

Лідер "Баєра" не схибив і встановив підсумковий рахунок 1:4.

Завдяки перемозі "Баєр" наблизився до групи лідерів. Тепер різниця між леверкузенцями і "Баварією" складає 8 очок, 4 бали "Баєр" програє "Боруссії" Дортмунд, яка на другій сходинці.

Натомість "Вердер" продовжує перебувати на 17 місці і ризикує вперше за 40 років вилетіти в другу Бундеслігу.

Вердер – Баєр відеоогляд матчу (*відео доступне за посиланням)

Турнірна таблиця Бундесліги

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