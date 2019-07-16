Бажаємо вам терпіння, ми у вас віримо: Дарія Білодід зустрілася із Зеленським

Українська дзюдоїстка Дарія Білодід зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. Зеленський 16-го липня відвідав Олімпійську базу.

Білодід опублікувала спільне фото з Президентом, зроблене під час його візиту на Олімпійську базу.

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Хочеться подякувати пану президенту Зеленському за те, що виділив свій час і завітав на Олімпійську базу, щоб привітати спортсменів і вручити нагороди! Бажаємо вам терпіння і вдачі, ми у вас віримо,

– написала Білодід в Instagram.

Володимир Зеленський вручив державні нагороди членам юнацької збірної України (U-20) з футболу, які перемогли на чемпіонаті світу в Польщі, а також нагородив золотих медалістів ІІ Європейських ігор, на яких Україна посіла загальнокомандне третє місце.

18-річна Дарія Білодід першою серед українських спортсменів піднялася на п'єдестал других Європейських ігор, які проходили у Мінську.

Під час відвідин Олімпійської бази Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна вибороти право проводити Олімпійські ігри. За словами Президента, Україні необхідно розробити стратегічний план, щоб претендувати на проведення Олімпійських ігор.