Бажаємо вам терпіння, ми у вас віримо: Дарія Білодід зустрілася із Зеленським
Українська дзюдоїстка Дарія Білодід зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. Зеленський 16-го липня відвідав Олімпійську базу.
Білодід опублікувала спільне фото з Президентом, зроблене під час його візиту на Олімпійську базу.
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Хочеться подякувати пану президенту Зеленському за те, що виділив свій час і завітав на Олімпійську базу, щоб привітати спортсменів і вручити нагороди! Бажаємо вам терпіння і вдачі, ми у вас віримо,
– написала Білодід в Instagram.
Володимир Зеленський вручив державні нагороди членам юнацької збірної України (U-20) з футболу, які перемогли на чемпіонаті світу в Польщі, а також нагородив золотих медалістів ІІ Європейських ігор, на яких Україна посіла загальнокомандне третє місце.
18-річна Дарія Білодід першою серед українських спортсменів піднялася на п'єдестал других Європейських ігор, які проходили у Мінську.
Під час відвідин Олімпійської бази Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна вибороти право проводити Олімпійські ігри. За словами Президента, Україні необхідно розробити стратегічний план, щоб претендувати на проведення Олімпійських ігор.