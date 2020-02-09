Бех-Романчук блискуче виграла золото на турнірі в Польщі, оновивши рекорд
24-річна українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук виграла другий турнір у сезоні. Марина завоювала золото на етапі World Indoor Tour – ORLEN Copernicus Cup в Торуні (Польща).
Українка стрибнула на 6,96 метра й оновила найкращий результат сезону у світі, який також належав їй. На турнірі в німецькому Карлсруе 31 січня Марина стрибнула на 6,93 метра.
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Друге місце на турнірі в Польщі посіла представниця Нігерії Есе Бруме, третьою стала британка Лоррейн Юген.
Результати турніру в Польщі / скріншот
Завдяки двом перемогам у сезоні Бех-Романчук лідирує у заліку World Indoor Tour.
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