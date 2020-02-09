24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Бех-Романчук блискуче виграла золото на турнірі в Польщі, оновивши рекорд

103 Читать новость на русском
Марина Бех-Романчук / GETTY IMAGES

24-річна українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук виграла другий турнір у сезоні. Марина завоювала золото на етапі World Indoor Tour – ORLEN Copernicus Cup в Торуні (Польща).

Українка стрибнула на 6,96 метра й оновила найкращий результат сезону у світі, який також належав їй. На турнірі в німецькому Карлсруе 31 січня Марина стрибнула на 6,93 метра.

Варте уваги: Марина Бех-Романчук: про харчування, забобони, хобі, готовність ризикувати, мрії та цілі

Друге місце на турнірі в Польщі посіла представниця Нігерії Есе Бруме, третьою стала британка Лоррейн Юген.


Результати турніру в Польщі / скріншот

Завдяки двом перемогам у сезоні Бех-Романчук лідирує у заліку World Indoor Tour.

Коронавірус з Китаю: останні новини
сьогодні
42828
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Легка атлетика Марина Бех-Романчук
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:05 Бех-Романчук блискуче виграла золото на турнірі в Польщі, оновивши рекорд
Юрій Семенюк 102
сьогодні 08:36 20-річний швед Дюплантіс побив "вічний" рекорд Бубки в стрибках з жердиною: відео
Вісент Луїс 1978
8 лютого 15:46 Гравці не реалізували дев'ять пенальті поспіль в грі за Суперкубок Японії – відео
Ігор Саджениця 486
8 лютого 10:10 Артем Далакян – Хосбер Перес: анонс чемпіонського бою, що пройде в Києві
Андрій Тудовші 753
7 лютого 19:35 Український тренер, який працює в епіцентрі коронавірусу Ухані, розповів про ситуацію в місті
Юрій Семенюк 2586
Новини
Більше новин
Залиште відгук