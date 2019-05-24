Бех-Романчук поділилася спокусливим фото

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Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук / Соцмережі

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка спеціалізується у стрибках в довжину, поділилася черговим відвертим фото.

Українська спортсменка на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram виставила гаряче фото.

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Марина знялася у відвертій фотосесії й виставила одне з фото. Бех-Романчук запитала своїх підписників, чи зацікавлені вони побачити інші світлини з фотосесії.

Спорт 24 писав, що Марина Бех-Романчук здобула срібло на першому етапі "Діамантової ліги" у стрибках у довжину.

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Теги: Новини Спорту Спорт Марина Бех-Романчук Легка атлетика
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