Бех-Романчук поділилася спокусливим фото в яскравому купальнику
Українська легкоатлетка, яка спеціалізується на стрибках у довжину, Марина Бех-Романчук опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото в квітковому купальнику.
Яскравий купальник білого кольору в рожеву квіточку підкреслює засмаглу та накачану фігуру атлетки.
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На знімку спортсменка позує на фоні падаючої води.
Щоразу, коли я приходжу в це неймовірне місце, відчуваю нові емоції,
– підписала фото Марина Бех-Романчук.
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24 трав 2019Бех-Романчук поділилася спокусливим фото
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Джерело: 24 канал
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