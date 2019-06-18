Бех-Романчук поділилася спокусливим фото в яскравому купальнику

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Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук / instagram.com/marynabekh

Українська легкоатлетка, яка спеціалізується на стрибках у довжину, Марина Бех-Романчук опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото в квітковому купальнику.

Яскравий купальник білого кольору в рожеву квіточку підкреслює засмаглу та накачану фігуру атлетки.

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На знімку спортсменка позує на фоні падаючої води.

Щоразу, коли я приходжу в це неймовірне місце, відчуваю нові емоції,
– підписала фото Марина Бех-Романчук.

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Теги: Новини Спорту Спорт Марина Бех-Романчук Легка атлетика
Джерело: 24 канал
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