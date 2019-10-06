Бех-Романчук принесла Україні другу медаль чемпіонату світу з легкої атлетики

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Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук / Фото з відкритих джерел

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук взяла срібло на чемпіонаті світу в Досі в стрибках у довжину.

Її результат – 6,92 м. Це її найкращий результат в сезоні. Її особистим рекордом є результат 6,93 м.

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Що стосується золота, то воно дісталося німкені Маланка Міхамбо (7,30 м). Бронзу виграла нігерійська спортсменка Есе Бруме (6,91 м).

Нагадаємо, що у кваліфікації українка показала четвертий загальний результат, стрибнувши на 6,74 метра.

Зазначимо, що це вже друга медаль для України на цій світовій першості. Перша нагорода на рахунку стрибунки у висоту Ярослави Магучіх, яка виборола срібло і встановила новий світовий рекорд серед спортсменок віком до 20 років.

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Теги: Спорт Новини Спорту Легка атлетика Марина Бех-Романчук
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