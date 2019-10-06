Бех-Романчук принесла Україні другу медаль чемпіонату світу з легкої атлетики

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук взяла срібло на чемпіонаті світу в Досі в стрибках у довжину.

Її результат – 6,92 м. Це її найкращий результат в сезоні. Її особистим рекордом є результат 6,93 м.

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Що стосується золота, то воно дісталося німкені Маланка Міхамбо (7,30 м). Бронзу виграла нігерійська спортсменка Есе Бруме (6,91 м).

Malaika Mihambo finds GOLD in the sand pit, winning the Women's Long Jump for Germany #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/L8NN2qeHoo — IAAFDoha2019 (@IAAFDoha2019) 6 октября 2019 г.

Нагадаємо, що у кваліфікації українка показала четвертий загальний результат, стрибнувши на 6,74 метра.

Зазначимо, що це вже друга медаль для України на цій світовій першості. Перша нагорода на рахунку стрибунки у висоту Ярослави Магучіх, яка виборола срібло і встановила новий світовий рекорд серед спортсменок віком до 20 років.