Бех-Романчук принесла Україні другу медаль чемпіонату світу з легкої атлетики
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук взяла срібло на чемпіонаті світу в Досі в стрибках у довжину.
Її результат – 6,92 м. Це її найкращий результат в сезоні. Її особистим рекордом є результат 6,93 м.
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Що стосується золота, то воно дісталося німкені Маланка Міхамбо (7,30 м). Бронзу виграла нігерійська спортсменка Есе Бруме (6,91 м).
Нагадаємо, що у кваліфікації українка показала четвертий загальний результат, стрибнувши на 6,74 метра.
Зазначимо, що це вже друга медаль для України на цій світовій першості. Перша нагорода на рахунку стрибунки у висоту Ярослави Магучіх, яка виборола срібло і встановила новий світовий рекорд серед спортсменок віком до 20 років.
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