Бех-Романчук розповіла, що її батьки досі на заробітках у Росії

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Марина Бех-Романчук / glavcom.ua

Срібна призерка чемпіонату світу зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук розповіла, що її батьки досі заробляють гроші в Росії. Спортсменка також сказала, що батьки найближчим часом планують повернутися в Україну.

Марина Бех-Романчук розповіла, що першим на заробітки виїхав батько. Згодом і мати, після чого родині вдалося придбати дім та виїхати із села. 

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Вони досі за кордоном. Як тоді виїхали на заробітки в Росію, так там і залишаються. Першим свого часу виїхав батько, потім за ним подалася мама. Чоловіка без дружини залишати не варто. Я батькам дуже вдячна. Якби не вони, з села було б вибратися складно. Не було зайвої копійки. Тому тато з мамою спершу заробили, щоб купити будиночок, потім на те, щоб зробити в ньому ремонт і облаштувати житло.

Так рік за роком і дитина виросла, почала професійно займатися легкою атлетикою. Тішуся, що тато з мамою найближчим часом збираються нарешті повернутися. У те гніздечко, яке вони довгі роки облаштовували,
– розповіла Марина в інтерв'ю "Главкому".

У 2019 році Бех-Романчук завоювала бронзу II Європейських ігор у стрибках у довжину. Також Марина завоювала золото в команді.

На чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі (Катар) 24-річна хмельничанка принесла Україні срібну медаль. На чемпіонаті Європи в Глазго українка стала бронзовою призеркою.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Марина Бех-Романчук Легка атлетика
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