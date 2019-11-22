Бех-Романчук розповіла, що її батьки досі на заробітках у Росії

Срібна призерка чемпіонату світу зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук розповіла, що її батьки досі заробляють гроші в Росії. Спортсменка також сказала, що батьки найближчим часом планують повернутися в Україну.

Марина Бех-Романчук розповіла, що першим на заробітки виїхав батько. Згодом і мати, після чого родині вдалося придбати дім та виїхати із села.

Читайте також: Бех-Романчук вперше визнана найкращою спортсменкою місяця

Вони досі за кордоном. Як тоді виїхали на заробітки в Росію, так там і залишаються. Першим свого часу виїхав батько, потім за ним подалася мама. Чоловіка без дружини залишати не варто. Я батькам дуже вдячна. Якби не вони, з села було б вибратися складно. Не було зайвої копійки. Тому тато з мамою спершу заробили, щоб купити будиночок, потім на те, щоб зробити в ньому ремонт і облаштувати житло.



Так рік за роком і дитина виросла, почала професійно займатися легкою атлетикою. Тішуся, що тато з мамою найближчим часом збираються нарешті повернутися. У те гніздечко, яке вони довгі роки облаштовували,

– розповіла Марина в інтерв'ю "Главкому".

У 2019 році Бех-Романчук завоювала бронзу II Європейських ігор у стрибках у довжину. Також Марина завоювала золото в команді.

На чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі (Катар) 24-річна хмельничанка принесла Україні срібну медаль. На чемпіонаті Європи в Глазго українка стала бронзовою призеркою.