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Бех-Романчук з чоловіком завела лева: фото

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Бех-Романчук з чоловіком завела лева
Бех-Романчук з чоловіком завела лева / instagram.com/misha_romanchuk

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук і плавець Михайло Романчук вирішили завести нового домашнього улюбленця.

Пара в інстаграмі опублікувала фотографію з контактного зоопарку, повідомляє 24 канал.

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У руках Марини та Михайла маленький лев.

"Зустрічайте нового члена нашої сім'ї", – написав Михайло Романчук.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meet our new friend of our family . . . #lion #home #friend #wildfriend #family

Допис, поширений Mykhailo Romanchuk (@misha_romanchuk)

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Марина Бех-Романчук
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