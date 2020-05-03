Бех-Романчук з чоловіком завела лева: фото
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук і плавець Михайло Романчук вирішили завести нового домашнього улюбленця.
Пара в інстаграмі опублікувала фотографію з контактного зоопарку, повідомляє 24 канал.
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У руках Марини та Михайла маленький лев.
"Зустрічайте нового члена нашої сім'ї", – написав Михайло Романчук.
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