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Бех-Романчук зачарувала фігурою у маленькому бікіні на фоні засніжених гір

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/ instagram.com

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук опублікувала фото, де вона позує у горах у невеликому бликитному бікіні.

Фото спортсменка запоситала у своєму інстаграмі, який став дуже популярним за декілька років.

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Бех-Романчук спеціалізується на стрибках у довжину, тому, як і будь-яка легкоатлетка, має підтягнуту спортивну фігуру, яку, до слова, не соромиться часто показувати на фото. 

Відпустка у горах по-своєму особлива. Люблю це,
– підписала фото спортсменка.

Дівчина постійно тренується і покращує свої результати, вона вже здобула чимало перемог для України. До прикладу, у 2019 році Бех-Романчук стала срібною призеркою чемпіонату світу з легкої атлетики.

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Автор: Северин Трач
Теги: Спорт Новини Спорту Марина Бех-Романчук Легка атлетика
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