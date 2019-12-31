Бех-Романчук засвітила спортивну фігуру у яскравому купальнику

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук похизувалася підкачаним тілом, позуючи у купальнику.

Фото спортсменка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

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Легкоатлетка спеціалізується на стрибках у довжину і вже встигла вибороти чимало перемог для України.

На фото Бех-Романчук показала свою розкішну спортивну фігуру, позуючи у білому халаті та яскравому помаранчевому купальнику, який підкреслив її засмагу.

Відверте інтерв'ю з Мариною Бех-Романчук – читайте тут.

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