Бех-Романчук засвітила спортивну фігуру у яскравому купальнику
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук похизувалася підкачаним тілом, позуючи у купальнику.
Фото спортсменка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.
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Легкоатлетка спеціалізується на стрибках у довжину і вже встигла вибороти чимало перемог для України.
На фото Бех-Романчук показала свою розкішну спортивну фігуру, позуючи у білому халаті та яскравому помаранчевому купальнику, який підкреслив її засмагу.
Відверте інтерв'ю з Мариною Бех-Романчук – читайте тут.
31 грудня 2019
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