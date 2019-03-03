Бех-Романчук здобула для України третю медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики

На чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні збірна України здобула третю нагороду. Її виборола стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук.

Українка зуміла показати лише третій результат у змаганні, стрибнувши на 6,84 метра. Її випередила з кращим результатом сезону сербка Іванна Шпанович (6,99 метра), та білоруска Анастасія Мирончук-Іванова (6,93 метра).

Читайте також: Топ-10 видів спорту, на які в Україні виділять найбільше грошей у 2019 році: несподівані цифри

Ця нагорода стала третьою для збірної України на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщені. До цього срібну медаль здобув Андрій Проценко (стрибки у висоту) та Ольга Саладуха (потрійний стрибок).