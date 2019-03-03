Бех-Романчук здобула для України третю медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики

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Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук

На чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні збірна України здобула третю нагороду. Її виборола стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук.

Українка зуміла показати лише третій результат у змаганні, стрибнувши на 6,84 метра. Її випередила з кращим результатом сезону сербка Іванна Шпанович (6,99 метра), та білоруска Анастасія Мирончук-Іванова (6,93 метра).

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Ця нагорода стала третьою для збірної України на  чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщені. До цього срібну медаль здобув Андрій Проценко (стрибки у висоту) та Ольга Саладуха (потрійний стрибок).

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Теги: Легка атлетика Новини Спорту Спорт Марина Бех-Романчук
Джерело: 24 Канал
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