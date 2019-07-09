Бех-Романчук здобула золото Всесвітньої Універсіади-2019: відео

На Всесвітній літній Універсіаді в Неаполі скарбничка збірної України поповнилася першою золотою нагородою.

Марина Бех-Романчук принесла нашій збірній перше золото літньої Універсіади 2019 року.

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У секторі для стрибків у довжину Бех-Романчук ледь не повторила свій season best і з результатом 6,84 метра впевнено завоювала золото. При цьому, відразу три стрибка українки дозволили б їй піднятися на вершину п'єдесталу, найгірший з них – 6,66 метра.

Бех-Романчук в 2019 році вже завоювала бронзу чемпіонату Європи в приміщенні, а також особисту бронзу і командне золото Європейських ігор.

Таким чином, в активі збірної України в Неаполі поки 1 золота, 1 срібна і 2 бронзові медалі.

Загалом до 14 липня на студентських Іграх-2019 розіграють 250 комплектів нагород в 18 видах спорту.