Беленюк, Білодід, Підручний і Харлан посперечаються за спортивного героя року
Під час XIV Всеукраїнської урочистої церемонії будуть вшановані лауреати "Героїв спортивного року-2019". Національний олімпійський комітет України (НОК) назвав претендентів у номінації "Народний вибір" та повідомив про те, що голосування уже відкрите.
Претенденти на нагороду "Народний вибір"
- Жан Беленюк – чемпіон світу та Європи, чемпіон ІІ Європейських ігор з греко-римської боротьби (87кг).
- Дар'я Білодід – чемпіонка світу, чемпіонка Європи та ІІ Європейських ігор з дзюдо (48кг).
- Дмитро Підручний – чемпіон світу з біатлону (гонка переслідування).
- Ольга Харлан – чемпіонка світу, чемпіонка Європи з фехтування, володарка Кубку світу (шабля).
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Голосування триватиме з 17 до 24 лютого включно на сайті НОКу. Переможець буде оголошений під час церемонії.
Що таке "Герої спортивного року"?Це національний спортивний "Оскар", покликаний визначити та вшанувати найкращих спортсменів, тренерів, команди, фахівців з усіх видів спорту.
Визначати їх за підсумками попереднього голосування спортивних журналістів буде Українська Академія спорту, до складу якої входять легендарні спортсмени усіх часів.
Володарі "Спортивного Оскара-2018"
Найкращий спортсмен року
Олександр Абраменко – чемпіон ХХІІІ зимових Олімпійських ігор з фристайлу (лижна акробатика)
Найкраща спортсменка року
Олена Костевич – чемпіонка світу з кульової стрільби
Видатне досягнення року
Еліна Світоліна – 6-а ракетка світу, переможниця підсумкового турніру WTА
Дар'я Білодід – чемпіонка світу з дзюдо
Найкращий тренер року
Енвер Аблаєв – головний тренер збірної України з фристайлу (за підготовку Олімпійського чемпіона Олександра Абраменка)
Сенсація року
Алла Черкасова – чемпіонка світу з боротьби (68кг)
Найкраща команда року (збірна)
Дует стрілків Олена Костевич-Олег Омельчук – бронзові призери чемпіонату світу та чемпіонату Європи, володарі світового рекорду (мікст, пістолет, 10м)
Олімпійська надія України
Катерина Чорній – дворазова чемпіонка ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор з фехтування на шпагах (особиста першість, змішані команди)
Сильні духом (паралімпійські види спорту)
Оксана Шишкова – володарка 6 нагород (2 золотих, 3 срібних та 1 бронзової) ХІІ зимових Паралімпійських ігор з біатлону та лижних перегонів серед спортсменів з порушенням зору
Разом з олімпійцями (неолімпійські види спорту)
Ігор Любченко – чемпіон світу з таїландського боксу Муей Тай
Спортивна слава України
Раїса Курв'якова – Олімпійська чемпіонка з баскетболу Монреаля-1976
Яків Железняк – Олімпійський чемпіон з кульової стрільби.