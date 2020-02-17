Беленюк, Білодід, Підручний і Харлан посперечаються за спортивного героя року

Під час XIV Всеукраїнської урочистої церемонії будуть вшановані лауреати "Героїв спортивного року-2019". Національний олімпійський комітет України (НОК) назвав претендентів у номінації "Народний вибір" та повідомив про те, що голосування уже відкрите.

Претенденти на нагороду "Народний вибір"

Жан Беленюк – чемпіон світу та Європи, чемпіон ІІ Європейських ігор з греко-римської боротьби (87кг).

Дар'я Білодід – чемпіонка світу, чемпіонка Європи та ІІ Європейських ігор з дзюдо (48кг).

Дмитро Підручний – чемпіон світу з біатлону (гонка переслідування).

Ольга Харлан – чемпіонка світу, чемпіонка Європи з фехтування, володарка Кубку світу (шабля).

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Голосування триватиме з 17 до 24 лютого включно на сайті НОКу. Переможець буде оголошений під час церемонії.

Що таке "Герої спортивного року"?Це національний спортивний "Оскар", покликаний визначити та вшанувати найкращих спортсменів, тренерів, команди, фахівців з усіх видів спорту.



Визначати їх за підсумками попереднього голосування спортивних журналістів буде Українська Академія спорту, до складу якої входять легендарні спортсмени усіх часів.

Володарі "Спортивного Оскара-2018"

Найкращий спортсмен року

Олександр Абраменко – чемпіон ХХІІІ зимових Олімпійських ігор з фристайлу (лижна акробатика)

Найкраща спортсменка року

Олена Костевич – чемпіонка світу з кульової стрільби

Видатне досягнення року

Еліна Світоліна – 6-а ракетка світу, переможниця підсумкового турніру WTА

Дар'я Білодід – чемпіонка світу з дзюдо

Найкращий тренер року

Енвер Аблаєв – головний тренер збірної України з фристайлу (за підготовку Олімпійського чемпіона Олександра Абраменка)

Сенсація року

Алла Черкасова – чемпіонка світу з боротьби (68кг)

Найкраща команда року (збірна)

Дует стрілків Олена Костевич-Олег Омельчук – бронзові призери чемпіонату світу та чемпіонату Європи, володарі світового рекорду (мікст, пістолет, 10м)

Олімпійська надія України

Катерина Чорній – дворазова чемпіонка ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор з фехтування на шпагах (особиста першість, змішані команди)

Сильні духом (паралімпійські види спорту)

Оксана Шишкова – володарка 6 нагород (2 золотих, 3 срібних та 1 бронзової) ХІІ зимових Паралімпійських ігор з біатлону та лижних перегонів серед спортсменів з порушенням зору

Разом з олімпійцями (неолімпійські види спорту)

Ігор Любченко – чемпіон світу з таїландського боксу Муей Тай

Спортивна слава України

Раїса Курв'якова – Олімпійська чемпіонка з баскетболу Монреаля-1976

Яків Железняк – Олімпійський чемпіон з кульової стрільби.