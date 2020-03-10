Беленюк, Білодід, збірна з футболу U20: спортивні герої України 2019

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В Україні відбулося нагородження спортивних героїв 2019 року / колаж 24 каналу

Тридиційна 14 церемонія "Герої спортивного року 2019" відбулися у понеділок, 9 березня, у київському Національному театрі оперети. На ній було нзавано імена найкращих спортсменів України у 2019 році.