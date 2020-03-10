Беленюк, Білодід, збірна з футболу U20: спортивні герої України 2019
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Тридиційна 14 церемонія "Герої спортивного року 2019" відбулися у понеділок, 9 березня, у київському Національному театрі оперети. На ній було нзавано імена найкращих спортсменів України у 2019 році.
Найкращими спортсменом і спортсменкою року очікувано стали Жан Беленюк та Дарія Білодід, повідомляє "Укрінформ".
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Спортивні герої 2019 року в Україні:
- Найкращий спортсмен року – Жан Беленюк:
минулого року він вкотре став чемпіоном світу та Європи, а також чемпіоном Європейських ігор з греко-римської боротьби (у категорії до 87 кілограмів).
- Найкраща спортсменка року – Дарія Білодід:
чемпіонка світу, Європи та Європейських ігор з дзюдо (категорія до 48 кілограмів).
- Найкращий тренер року – Світлана Кузнєцова і Геннадій Білодід:
особисті наставники Дарії Білодід.
- Сенсація року – Дмитро Підручний:
чемпіон світу з біатлону у гонці переслідуванні.
- Найкраща збірна команда року – чоловіча збірна України з фехтування на шпагах:
у складі Богдана Нікішина, Анатолія Герея, Ігоря Рейзліна, Романа Свічкаря стали срібними призерами чемпіонату світу.
- Найкраща збірна з ігрових видів спорту –юнацька збірна України з футболу до 20 років:
чемпіони світу з футболу U20.
- Олімпійська надія України – Ярослава Магучих:
срібна призерка чемпіонату світу серед дорослих з легкої атлетики (стрибки у висоту), володарка світового рекорду серед спортсменів до 20 років, (стрибки у висоту), найкраща юна спортсменка Європи (за версією Європейських Олімпійських Комітетів).
- Зірка, що сходить – Олексій Середа:
чемпіон та срібний призер чемпіонату Європи серед дорослих, 4 місце на чемпіонаті світу зі стрибків у воду (вишка 10 метрів) серед дорослих, наймолодший чемпіон Європи в історії (13 років).
- Сильні духом (паралімпійські види спорту) – Марина Піддубна:
дворазова чемпіонка світу, дворазова срібна призерка та бронзова призерка чемпіонату світу з плавання серед спортсменів з порушеннями зору (тотально незряча).
- Разом з олімпійцями (неолімпійські види спорту) – Олексій Бичков:
чемпіон і рекордсмен світу з пауерліфтингу.
- "Народний вибір" – Ольга Харлан:
чемпіонка світу та Європи з фехтування, володарка Кубку світу (шабля).
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