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Беленюк, Білодід, збірна з футболу U20: спортивні герої України 2019

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В Україні відбулося нагородження спортивних героїв 2019 року / колаж 24 каналу

Тридиційна 14 церемонія "Герої спортивного року 2019" відбулися у понеділок, 9 березня, у київському Національному театрі оперети. На ній було нзавано імена найкращих спортсменів України у 2019 році.

Найкращими спортсменом і спортсменкою року очікувано стали Жан Беленюк та Дарія Білодід, повідомляє "Укрінформ".

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Спортивні герої 2019 року в Україні:

  • Найкращий спортсмен року – Жан Беленюк:
    минулого року він вкотре став чемпіоном світу та Європи, а також чемпіоном Європейських ігор з греко-римської боротьби (у категорії до 87 кілограмів).
  • Найкраща спортсменка року – Дарія Білодід:
    чемпіонка світу, Європи та Європейських ігор з дзюдо (категорія до 48 кілограмів).
  • Найкращий тренер року – Світлана Кузнєцова і Геннадій Білодід:
    особисті наставники Дарії Білодід.
  • Сенсація року – Дмитро Підручний:
    чемпіон світу з біатлону у гонці переслідуванні.
  • Найкраща збірна команда року – чоловіча збірна України з фехтування на шпагах:
    у складі Богдана Нікішина, Анатолія Герея, Ігоря Рейзліна, Романа Свічкаря стали срібними призерами чемпіонату світу.
  • Найкраща збірна з ігрових видів спорту –юнацька збірна України з футболу до 20 років:
    чемпіони світу з футболу U20.
  • Олімпійська надія України – Ярослава Магучих:
    срібна призерка чемпіонату світу серед дорослих з легкої атлетики (стрибки у висоту), володарка світового рекорду серед спортсменів до 20 років, (стрибки у висоту), найкраща юна спортсменка Європи (за версією Європейських Олімпійських Комітетів).
  • Зірка, що сходить – Олексій Середа:
    чемпіон та срібний призер чемпіонату Європи серед дорослих, 4 місце на чемпіонаті світу зі стрибків у воду (вишка 10 метрів) серед дорослих, наймолодший чемпіон Європи в історії (13 років).
  • Сильні духом (паралімпійські види спорту) – Марина Піддубна:
    дворазова чемпіонка світу, дворазова срібна призерка та бронзова призерка чемпіонату світу з плавання серед спортсменів з порушеннями зору (тотально незряча).
  • Разом з олімпійцями (неолімпійські види спорту) – Олексій Бичков:
    чемпіон і рекордсмен світу з пауерліфтингу.
  • "Народний вибір" – Ольга Харлан:
    чемпіонка світу та Європи з фехтування, володарка Кубку світу (шабля).

 

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Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини Спорту Паралімпійський спорт Новини біатлону Дзюдо Ольга Харлан Ярослава Магучіх Дмитро Підручний Жан Беленюк Дарія Білодід Чемпіонат світу U-20 Збірна України з футболу Футбол Спорт
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