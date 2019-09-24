Беленюк хоче, щоб прибутки від лотерейного та букмекерського бізнесу йшли на розвиток спорту

Депутат Верховної Ради Жан Беленюк розповів про свої цілі у парламенті. Зокрема, Жан хоче, щоб прибутки від лотерейної та букмекерської діяльності йшли на розвиток фізкультури та спорту.

У своєму фейсбуці Жан повідомляє, що провів круглий стіл з представниками уряду та представниками спортивних федерацій. За словами депутати від партії "Слуга народу", було обговорено "наболілі питання" та шляхи їх вирішенням.

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У ході засідання я озвучив пріоритетні напрямки своєї роботи у парламенті. Перш за все, це питання фінансового забезпечення потреб фізкультури та спорту. Я вже підготував пропозиції щодо збільшення фінансування на такі бюджетні програми як: "Розвиток спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивна реабілітація", "Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту" та інші,

– пише Беленюк у фейсбуці.

Окрім того, Жан називає одним із важливих напрямків законодавчої роботи – "питання розробки та найскорішого ухвалення законопроєкту про направлення прибутків від лотерейної та букмекерської діяльності на розвиток фізкультури та спорту".

До слова: Ймовірно, це був мій останній чемпіонат світу, – депутат Беленюк натякнув на завершення кар'єри

За словами Беленюка, він порушив питання підготовки та участі національних збірних команд України до Олімпійських та Паралімпійських ігор 2020 року.

З приводу цього питання я буду звертатися до Президента України Володимира Зеленського з пропозицією очолити відповідний Оргкомітет та провести найближчим часом його перше засідання задля вирішення нагальних питань з підготовки наших спортсменів до ігор,

– додав депутат.

Спорт 24 писав, що Беленюк звернувся до прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з пропозицією підвищити зарплати тренерам. Та Павло Булгак, радник ексміністра молоді та спорту Ігоря Жданова заявив, що прохання Жана помилкове.

16-го вересня Жан Беленюк вдруге став чемпіоном світу з вільної боротьби. У Нур-Султані (Казахстан) у фінальному поєдинку він переміг Віктора Лерінца з Угорщини.