Беленюк і Верняєв запросили Зеленського на зустріч з українськими спортсменами

Відомі українські спортсмени Жан Беленюк та Олег Верняєв звернулися до Президента України Володимира Зеленського. Вони запросили Зеленського на зустріч з українськими спортсменами.

Метою зустрічі Беленюк і Верняєв назвали взаємне знайомство з новим президентом та обговорення стану справ в українському спорті.

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Під час звернення спортсмени згадали, що збірна України посіла третє командне місце на II Європейських іграх у Мінську (Білорусь).

Беленюк та Верняєв поповнили скарбничку України золотими нагородами.

Також спортсмени заявили, що зустріч з президентом буде корисною перед Олімпійськими іграми в Токіо. Ігри відбудуться влітку 2020 року.

Як відомо, Жан Беленюк балотується до Верховної Ради України від президентської партії "Слуга народу". Він 10-й у списку.

Борець греко-римського стилю зізнався, що рішення піти в політику стало несподіванкою для нього. Він також заявляв, що йде в політику, щоб змінювати ситуацію в українському спорті.