Беленюк і Верняєв запросили Зеленського на зустріч з українськими спортсменами

70 Читать новость на русском
Олег Верняєв та Жан Беленюк
Олег Верняєв та Жан Беленюк / Фото з відкритих джерел

Відомі українські спортсмени Жан Беленюк та Олег Верняєв звернулися до Президента України Володимира Зеленського. Вони запросили Зеленського на зустріч з українськими спортсменами.

Метою зустрічі Беленюк і Верняєв назвали взаємне знайомство з новим президентом та обговорення стану справ в українському спорті.

Читайте також: Хто зі спортсменів балотується до Верховної Ради

Під час звернення спортсмени згадали, що збірна України посіла третє командне місце на II Європейських іграх у Мінську (Білорусь).

Беленюк та Верняєв поповнили скарбничку України золотими нагородами.

Також спортсмени заявили, що зустріч з президентом буде корисною перед Олімпійськими іграми в Токіо. Ігри відбудуться влітку 2020 року.

Як відомо, Жан Беленюк балотується до Верховної Ради України від президентської партії "Слуга народу". Він 10-й у списку.

Борець греко-римського стилю зізнався, що рішення піти в політику стало несподіванкою для нього. Він також заявляв, що йде в політику, щоб змінювати ситуацію в українському спорті.

blog_ava
Суд визнав підвищення тарифів на газ у 2016 незаконним: як це вплине на українців
сьогодні
9827
Теги: Новини Спорту Спорт Володимир Зеленський Олег Верняєв Жан Беленюк
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Воротар Тунісу в стилі Кепи відмовився покидати поле перед серією пенальті: відео
сьогодні 16:47 Воротар Тунісу в стилі Кепи відмовився покидати поле перед серією пенальті: відео
158
Трансфери команд УПЛ: онлайн
8 липня 10:19 Трансфери команд УПЛ: онлайн
7032
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8 липня 13:04 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
3490
Усик знову тренується: боксер поділився енергійним відео
сьогодні 13:41 Усик знову тренується: боксер поділився енергійним відео
535
Зінченко приступив до передсезонної підготовки з "Манчестер Сіті": фото
8 липня 23:11 Зінченко приступив до передсезонної підготовки з "Манчестер Сіті": фото
497
Новини
Більше новин
Залиште відгук