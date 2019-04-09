Беленюк кумедно показав, як Ломаченко буде битися з Кроллою: відео

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Жан Беленюк
Жан Беленюк / Фото з відкритих джерел

Зірковий український борець Жан Беленюк показав, як буде виглядати бій Василя Ломаченка (12-1, 9 КО) проти британця Ентоні Кролли (34-6-3, 13 КО).

Раніше Василь Ломаченко завершив підготовку до бою проти Ентоні Кролл, який пройде 12 квітня.

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Приблизний відеорозклад на бій Ломаченко-Кролла. Впевнений, Кролла буде виглядати так само безглуздо, як я в цьому ролику. Тільки не сміятися, поки в цій темі мало чого січу. Удачі, Василь Ломаченко,
– написав Жан.

Поєдинок Василя Ломаченка проти Ентоні Кролли, в якому українець захищатиме титули WBA Super і WBO, відбудеться у ніч з 12-го на 13 квітня.

За бій проти британця Ентоні Кролли чемпіон світу отримає 2,2 мільйона доларів. Бій, як відомо, відбудеться на Staples Center. До цього на арені серед українців бував тільки Віталій Кличко, який провів три поєдинки.

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Теги: Спорт Вільна боротьба Жан Беленюк Василь Ломаченко Бокс
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