Беленюк, Ломаченко та Усик підтримали Берінчика в чемпіонському бою: фото

Українець Денис Берінчик захистив титул інтерконтинентального чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі. Підтримали його в цьому поєдинку інші відомі українські спортсмени.

Нагадаємо, бій Берінчик – Сармієнко відбувся в Броварах. Українець переміг одноголосним рішенням суддів. А на сам бій Берінчик вийшов в образі Халка.

Водночас: Ф'юрі технічним нокаутом переміг Уайлдера і став новим чемпіоном WBC: відео бою

Бій у Броварах зібрав зіркових українських спортсменів. За поєдинком спостерігали чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк, чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та The Ring у легкій вазі Василь Ломаченко, а також колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в крузервейті Олександр Усик.