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Беленюк, Ломаченко та Усик підтримали Берінчика в чемпіонському бою: фото

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Денис Беріник після переможного бою / K2 Promotions

Українець Денис Берінчик захистив титул інтерконтинентального чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі. Підтримали його в цьому поєдинку інші відомі українські спортсмени.

Нагадаємо, бій Берінчик – Сармієнко відбувся в Броварах. Українець переміг одноголосним рішенням суддів. А на сам бій Берінчик вийшов в образі Халка.

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Бій у Броварах зібрав зіркових українських спортсменів. За поєдинком спостерігали чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк, чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та The Ring у легкій вазі Василь Ломаченко, а також колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в крузервейті Олександр Усик.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Болельщики

Допис, поширений Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Олександр Усик Жан Беленюк Василь Ломаченко Денис Берінчик Новини Спорту Спорт Бокс
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