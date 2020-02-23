Беленюк, Ломаченко та Усик підтримали Берінчика в чемпіонському бою: фото
Українець Денис Берінчик захистив титул інтерконтинентального чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі. Підтримали його в цьому поєдинку інші відомі українські спортсмени.
Нагадаємо, бій Берінчик – Сармієнко відбувся в Броварах. Українець переміг одноголосним рішенням суддів. А на сам бій Берінчик вийшов в образі Халка.
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Бій у Броварах зібрав зіркових українських спортсменів. За поєдинком спостерігали чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк, чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та The Ring у легкій вазі Василь Ломаченко, а також колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в крузервейті Олександр Усик.
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