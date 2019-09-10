Беленюк назвав найкращий спосіб розвитку спортивного потенціалу України

Чемпіон світу та Європи з греко-римської боротьби Жан Беленюк прокоментував проблему з оплатою праці спортивних тренерів в Україні.

На своїй сторінці у Facebook народний депутат Жан Беленюк відверто висловився про престижність спортивного тренера в Україні.

Читайте також: Беленюк пропустив 82 голосування за два дні роботи у Верховній Раді

"На жаль, зараз в Україні, професія спортивного тренера втрачає свою популярність. Вони виховують спортивну еліту нації. Спортивний тренер – фундамент не тільки для розвитку спорту, а й розвитку спортивного потенціалу кожного українця. Тоді чому така важлива професія тренера втрачає свою цінність?" – написав Жан.

Фінансова мотивація тренерів – найкращий спосіб розвитку спортивного потенціалу України. В даний час в Україні фінансування і утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл залежить від органів місцевого самоврядування, тому я вважаю, що в рамках бюджетної децентралізації, місцева влада повинна більше приділяти розвитку спортивної сфери і не фінансувати її за залишковим принципом.

Спорт 24 писав, що Жан Беленюк візьме участь у чемпіонаті світу з вільної боротьби. Світова першість відбудеться у столиці Казахстану з 14 до 22 вересня.

У цей проміжок часу Беленюк (партія "Слуга народу"), можливо, пропустить чотири пленарні засідання Верховної Ради, погоджувальну раду та роботу в комітетах, комісіях і фракціях.