Беленюк назвав найкращий спосіб розвитку спортивного потенціалу України

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Жан Беленюк
Жан Беленюк / Фото з відкритих джерел

Чемпіон світу та Європи з греко-римської боротьби Жан Беленюк прокоментував проблему з оплатою праці спортивних тренерів в Україні.

На своїй сторінці у Facebook народний депутат Жан Беленюк відверто висловився про престижність спортивного тренера в Україні.

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"На жаль, зараз в Україні, професія спортивного тренера втрачає свою популярність. Вони виховують спортивну еліту нації. Спортивний тренер – фундамент не тільки для розвитку спорту, а й розвитку спортивного потенціалу кожного українця. Тоді чому така важлива професія тренера втрачає свою цінність?" – написав Жан.

Фінансова мотивація тренерів – найкращий спосіб розвитку спортивного потенціалу України. В даний час в Україні фінансування і утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл залежить від органів місцевого самоврядування, тому я вважаю, що в рамках бюджетної децентралізації, місцева влада повинна більше приділяти розвитку спортивної сфери і не фінансувати її за залишковим принципом.

Спорт 24 писав, що Жан Беленюк візьме участь у чемпіонаті світу з вільної боротьби. Світова першість відбудеться у столиці Казахстану з 14 до 22 вересня.

У цей проміжок часу Беленюк (партія "Слуга народу"), можливо, пропустить чотири пленарні засідання Верховної Ради, погоджувальну раду та роботу в комітетах, комісіях і фракціях.

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Теги: Спорт Новини Спорту Жан Беленюк
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