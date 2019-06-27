Беленюк опублікував фото з російським борцем та видалив його через слова про дагестанський танк

Чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк виставив фото з російським борцем Абдулрашідом Садулаєвим. Але згодом видалив його через критику.

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"Танк дагестанського виробництва. Цей спортсмен і його досягнення безумовно гідні захоплення. Удачі в сьогоднішньому фіналі. P.S. Тільки не потрібно перетворювати коментарі в політичний балаган", – підписав фото Беленюк.

Та згодом Жан Беленюк видалив пост. Причиною стали коментарі під попереднім повідомленням.

"Оскільки пішли коментарі про дагестанські танки на Донбасі, вирішив прибрати фото з Абдулрашидом, щоб зайвий раз нікого не чіпляти. Оскільки з недавніх пір є суб'єктом політичного життя країни, фраза "спорт поза політикою" для мене, зрозуміло, не актуальна. Захоплюватися спортивними досягненнями Садулаєва мені ніхто не заборонить. Але без публікації", – написав Беленюк.

Нагадаємо, Жан Беленюк балотується до Верховної Ради. Він іде у списку партії "Слуга народу" під 10-м номером.

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Коли відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року. 24 травня офіційно розпочалася виборча кампанія з позачергових виборів народних депутатів.

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