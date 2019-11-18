Беленюк показав депутатам прийом самооборони: відео

Депутат Верховної Ради від партії "Слуга народу" Жан Беленюк записав відео для народних обранців. Беленюк, який є борцем, вирішив навчити колег самообороні.

Жан розмістив відео у своєму інстаграмі та продемонстрував два прийоми самооборони.

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"Друзі, всім привіт. Після насиченого пленарного тижня я дійшов до спортивного залу і хочу показати кілька прийомів, тому що на наших депутатів відбуваються іноді напади. Щоб вони знали, як себе захистити. Поїхали", – сказав Беленюк, перш ніж показати кілька кидків.

Швидше за все, Беленюк записав відео в контексті бійки Олега Ляшка та Андрія Геруса.

Як Ляшко побився з Герусом?Інцидент стався в Залі офіційних делегацій аеропорту "Бориспіль". Радикал назвав "слугу народу" зрадником, який працює в інтересах Кремля. Очевидно, Ляшка не вдовольнило те, що Верховна Рада дозволила імпортувати електроенергію з Білорусі та Росії за двосторонніми договорами. І саме Герус був автором відповідної поправки до закону.



Сам Герус звинуватив Ляшка у роботі на олігарха Ріната Ахметова, якому не вигідне зменшення вартості електроенергії та скасування схеми "Роттердам +".

Дивіться відео бійки Ляшка з Герусом:

До слова, 11 листопада президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Геруса з посади представника президента в Кабінеті Міністрів. Сам нардеп переконує, що звільнення ніяк не пов'язане з бійкою з Ляшком. Справжня причина, за словами Геруса, у тому, що через депутатську діяльність він не мав можливості відвідувати засідання уряду.