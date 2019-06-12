Беленюк показав форму збірної України на Європейські ігри: фото

110 Читать новость на русском
Беленюк показав форму збірної України на Європейські ігри: фото

З 21 по 30 червня 2019 року у столиці Білорусі – Мінську – триватимуть II Європейські ігри. У цих змаганнях візьме участь і збірна України.

До слова: Все що слід знати про II Європейські ігри

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк представив фотографії форми збірної України на цьому турнірі. Загалом українці матимуть чотири комплекти – два парадні та два спортивні.

blog_ava
"Голос" Вакарчука відкликав двох кандидатів у депутати: прізвища і причина
сьогодні
4647
Теги: Спорт Жан Беленюк
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
сьогодні 16:43 Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
Михайло Гема 46
Затверджено календар матчів УПЛ: "Динамо" та "Шахтар" зіграють у третьому турі
сьогодні 16:17 Затверджено календар матчів УПЛ: "Динамо" та "Шахтар" зіграють у третьому турі
148
Не лише Жан Беленюк: хто зі спортсменів балотується до Верховної Ради
10 червня 21:00 Не лише Жан Беленюк: хто зі спортсменів балотується до Верховної Ради
Ігор Саджениця 1294
За збірну України U-20 грає футболіст, чий батько героїчно загинув у війні на Донбасі
сьогодні 13:59 За збірну України U-20 грає футболіст, чий батько героїчно загинув у війні на Донбасі
1320
Forbes опублікував список найбільш високооплачуваних спортсменів
сьогодні 11:01 Forbes опублікував список найбільш високооплачуваних спортсменів
457
Новини
Більше новин
Залиште відгук