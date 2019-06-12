Беленюк показав форму збірної України на Європейські ігри: фото
З 21 по 30 червня 2019 року у столиці Білорусі – Мінську – триватимуть II Європейські ігри. У цих змаганнях візьме участь і збірна України.
До слова: Все що слід знати про II Європейські ігри
Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк представив фотографії форми збірної України на цьому турнірі. Загалом українці матимуть чотири комплекти – два парадні та два спортивні.
Джерело: 24 канал
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