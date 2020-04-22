Беленюк попросив Кабмін офіційно дозволити спортсменам тренуватися в залах

Нардеп Жан Беленюк звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням полегшити умови тренування для українських спортсменів і дозволити їм тренуватися в залах.

Міністерству молоді та спорту і Міністерству охорони здоров’я доручили розробити методику тренування штатних збірних у приміщенні. За відповідне рішення будуть голосувати не раніше 11 травня.

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Хочу звернутися з проханням, як народний депутат і як представник спорту. По-перше, хочу подякувати за те, що на минулому засіданні уряду було прийняти зміни до Постанови 211, які дозволяють спортсменам штатної збірної України тренуватися на вулиці. Однак не у всіх видах спорту можна повноцінно тренуватися в тих умовах, які надає вулиця. Тому я прошу вас дати доручення керівнику МОЗ та головного санітарного лікаря, щоб вони опрацювали можливість того, щоб хоча спортсмени штатних збірних України тренувалися в спортзалах, з дотриманням усіх заходів безпеки,

– сказав Беленюк.

На що Прем'єр-міністр України Денси Шмигаль відповів:

"Сформулюємо доручення профільному Міністерству спорту і МОЗ розробити методику і алгоритм тренування штатних збірних команд в приміщеннях, з дотриманням відповідних санітарних норм. А коли ми це запровадимо, порадимося з комітетом. Найближча дата, яку я бачу, коли ми можемо комплексно перші заходи зробити, це 11 травня. Давайте напрацюємо механізм, подивимося на нього і потім будемо приймати рішення", – підсумував він.

Раніше українським спортсменам дозволили проводити індивідуальні тренування в умовах карантину. Міністерство молоді та спорту повідомило, що проведення індивідуальних тренувань дозволяється спортсменам збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту і видів спорту осіб з інвалідністю.

Зокрема, на індивідуальних тренуваннях спортсменів дозволяється перебування додатково не більше однієї людини. Це може бути тренер, медик тощо. Тренування можна проводити поблизу свого місця проживання, уздовж вулиць, доріг і тільки на відкритому повітрі.

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