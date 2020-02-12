Беленюк про скандал з Ломаченком: Якщо хочеш розповісти вірш, то вивчи і розкажи без відеоряду
Олімпійський призер і народний депутат Жан Беленюк прокоментував скандал, в який потрапив чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко.
Про це Беленюк розповів у інтерв'ю Youtube-каналу "Вацко Live".
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Чесно кажучи, я не зрозумів, що це було. Мені потрібно буде з ним поговорити, щоб він пояснив, що хотів показати. Я не хочу коментувати так як я з ним не спілкувався. Дуже складно було зрозуміти по другому відео, що він хотів. Зрозуміло, що там говориться про благу мету, але те, яким чином це було показано – я не зрозумів.
Якщо ти хочеш розповісти той же вірш, то можна просто його вивчити і розповісти без відеоряду. Звичайно, у мене є деякі думки, але не переговоривши з ним, не буду їх озвучувати,
– зазначив Жан Беленюк.
- Восени 2019 року Жан Беленюк став чемпіоном світу з греко-римської боротьби. Жан переміг у фіналі вагової категорії до 87 кілограмів.
- Для українця це друге золото чемпіонату світу. Уперше Жан виграв світову першість у 2015 році у Лас-Вегасі. У 2014 році Беленюк став бронзовим призером, а у 2018-у – срібним.
- Влітку 2020 року Жан виступить на Олімпійських іграх у Токіо (Японія).
- Жан Беленюк є депутатом Верховної Ради України IX скликання від партії "Слуга народу".