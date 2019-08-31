Беленюк пропустив 82 голосування за два дні роботи у Верховній Раді

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Жан Беленюк
Жан Беленюк / Главком

Український борець Жан Беленюк почав роботу у Верховній Раді. Він обіймає посаду заступника голови комітету молоді та спорту.

За два дні роботи Беленюк проголосував 88 разів (50,29%). 5 раз він утримався від голосу, а 82 голосування Жан пропустив.

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Всі пропуски він зробив 29 серпня. 30-го Жан взяв участь в кожному голосуванні.

36-річна українська легкоатлетка Ольга Саладуха проголосувала за два дні 115 раз (65,71%). 60 раз вона утрималася, але не пропустила жодне голосування.

Спорт 24 писав, що вже став відомий склад комітетів у Верховній Раді 9 скликання. Відповідне рішення на засіданні 29 серпня підтримали 318 народних депутатів.

Комітет з питань молоді та спорту був збережений, його очолив депутат від "Батьківщини" Андрій Кожем'якін.

Його першим заступником став депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк. Секретарем був обраний Григорій Суркіс ("опозиційна платформа" – ЗА ЖИТТЯ).

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Теги: Верховна Рада Спорт Жан Беленюк Новини Спорту
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