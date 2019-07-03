Беленюк різко висловився в сторону скандального екс-динамівця Алієва

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Жан Беленюк
Жан Беленюк / Фото з відкритих джерел

Чемпіон Європейських ігор-2019 в греко-римській боротьбі прокоментував висловлювання екс-футболіста збірної України Олександра Алієва про жарти над темнокшкірими футболістами.

Жану Беленюку не сподобались жарти Олександра Алієва. Про це спортсмен розповів у інтерв'ю Xsport.

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Я чув про такого футболіста. На скільки я знаю, чекати адекватності від Олександра Алієва не доводиться в принципі. А стосовно себе, однозначно, в такому ключі я б не дозволив з собою спілкуватися.

Як він спілкується з іншими темношкірими представниками, колегами по команді – це їх особиста справа. У моєму оточенні немає людей, які таким чином спілкуються,
– сказав Беленюк.

9-го червня стало відомо, що Жан Беленюк візьме участь у дострокових парламентських виборах. Жан, який минулого тижня виграв золото Європейських ігор, десятий у списку партії "Слуга народу".

blog_ava
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Теги: Спорт Новини Спорту Жан Беленюк
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