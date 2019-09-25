Беленюк розповів про вибір між Верховною Радою та Олімпійськими іграми

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Жан Беленюк
Жан Беленюк / Фото з відкритих джерел

Срібний призер Олімпійських ігор Жан Беленюк розповів про те, як йому вдається поєднувати роботу у Верховній Раді України та підготовку до Олімпіади-2020.

Жан Беленюк заявив, що вважатиме за краще участь в Олімпійських іграх, ніж робота у Верховній Раді.

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Якщо говорити про суміщення роботи у Верховній Раді і тренування, то поки непросто. Було таке, що у нас в день було ранкове і вечірнє засідання, а у мене на носі чемпіонат. Мені довелося тренуватися між засіданнями. Але засідання у нас не кожен день, тому в подальшому я зможу поєднувати спорт і політику. Тим більше, далі буде простіше, так як висока завантаженість Ради пройде.

Також хочеться сказати, що моя основна мета – Олімпійські ігри. Якщо мені доведеться вибирати між Радою і Іграми, то я однозначно виберу Ігри, і всі мої колеги це знають,
– розповів Беленюк в інтерв'ю Xsport.

Спорт 24 писав, що у вересні Жан став чемпіоном світу з боротьби у ваговій категорії до 87 кілограм і отримав путівку на Олімпіаду-2020. Раніше Беленюк говорив про намір завершити спортивну кар'єру після Олімпійських ігор в Токіо.

Після свого успіху на світовій першості Беленюк заснув на засіданні Верховної Ради.

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Теги: Спорт Новини Спорту Верховна Рада Жан Беленюк Олімпіада-2020
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