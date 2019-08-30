Беленюк став першим заступником комітету з питань молоді та спорту, Григорій Суркіс – секретарем

Став відомий склад комітетів у Верховній Раді 9 скликання. Відповідне рішення на засіданні 29 серпня підтримали 318 народних депутатів.

Комітет з питань молоді та спорту був збережений, його очолив депутат від "Батьківщини" Андрій Кожем'якін.

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Його першим заступником став депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк. Секретарем був обраний Григорій Суркіс ("опозиційна платформа" – ЗА ЖИТТЯ).

Зазначимо, що Верховна Рада України 29-го серпня призначила Володимира Бородянського главою Міністерства культури, молоді та спорту України.

За новий склад Кабінету міністрів України проголосував 281 народний депутат. За підсумками засідання Міністерство молоді та спорту України було об'єднано з Міністерством культури.