Беленюк виборов для України золото чемпіонату Європи з греко-римської боротьби

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Жан Беленюк
Жан Беленюк / Фото з відкритих джерел

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк завоював золоту медаль чемпіонату Європи у категорії до 87 кілограм.

У фіналі турніру, який пройшов в Бухаресті, Беленюк переміг Іслама Аббасова з Азербайджану – 5:1.

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На шляху до фіналу українець став переможцем хорвата Іонна Гуклека (6:1), Еріка Сільвашші з Угорщини (3:1) і литовця Ейвідаса Станкевічюса (5:1).

Це третє золото Беленюк на чемпіонатах Європи в кар'єрі, раніше він перемагав у Вантаа в 2014-му і Ризі в 2016-му.

Спорт 24 писав, що у фіналі чемпіонату світу-2018 з греко-римської боротьби Жан Беленюк поступився місцем Метеханому Башару з Туреччини та виборов срібло змагань.

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Теги: Жан Беленюк Новини Спорту Спорт
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