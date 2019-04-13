Беленюк виборов для України золото чемпіонату Європи з греко-римської боротьби
Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк завоював золоту медаль чемпіонату Європи у категорії до 87 кілограм.
У фіналі турніру, який пройшов в Бухаресті, Беленюк переміг Іслама Аббасова з Азербайджану – 5:1.
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На шляху до фіналу українець став переможцем хорвата Іонна Гуклека (6:1), Еріка Сільвашші з Угорщини (3:1) і литовця Ейвідаса Станкевічюса (5:1).
Це третє золото Беленюк на чемпіонатах Європи в кар'єрі, раніше він перемагав у Вантаа в 2014-му і Ризі в 2016-му.
Спорт 24 писав, що у фіналі чемпіонату світу-2018 з греко-римської боротьби Жан Беленюк поступився місцем Метеханому Башару з Туреччини та виборов срібло змагань.
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