Беленюк виступив за створення окремого міністерства спорту, запустивши флешмоб: відео

Депутат Верховної Ради України від партії "Слуга народу" Жан Беленюк виступив за створення окремого міністерства спорту. Борець на своїй сторінці у фейсбуці запустив флешмоб "#ЯзаОкремеМіністерствоСпорту".

У своєму відеозверненні Беленюк переконує, що спорту потрібне окреме міністерство, або держагентство.

Варте уваги: Українські спортсмени змушені виступати на території країни-агресора Росії, – Бородянський

Зараз дуже гостро стоїть питання з приводу відновлення функціонування міністерства спорту. Скажу, що відновлення міністерства спорту або ж упровадження нового агентства з питань спорту по зусиллях, по часу – не має жодних відмінностей. Треба в будь-якому випадку вносити зміни до держбюджету. У парламенті це займе не більше ніж 2-3 дні,

– сказав Беленюк.

#ЯзаОкремеМіністерствоСпорту Опубліковано Zhan Beleniuk / Жан Беленюк Пʼятниця, 7 лютого 2020 р.



Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що в Офісі Президента України Володимира Зеленського мають намір розділити Міністерство культури і Міністерство молоді та спорту.

Зміни начебто повинні відбутися внаслідок перестановок, які чекають на уряд Олексія Гончарука.

Більше про це: Які перестановки чекають на уряд Олексія Гончарука

У міністра культури, молоді і спорту України Володимир Бородянського буцімто планують забрати питання спорту й створити держагентство спорту під управлінням Міністерства культури.

Також в Офісі Президента начебто як кандидатуру голови держагентства розглядають ексворотаря "Динамо" і збірної України Олександра Шовковського.

Водночас Бородянський не вважає, що створення окремого міністерства спорту буде ефективним. Він заявив, що у планах Мінмолодьспорту створення держагентства спорту та фонду підтримки спорту.