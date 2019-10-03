Беленюк вперше виступив у Раді та очолив оргкомітет з підготовки спортсменів до Токіо-2020

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Жан Беленюк
Жан Беленюк / facebook.com/zhanbeleniuk

Депутат Верховної Ради України Жан Беленюк очолив спортивний організаційний комітет з питань підготовки та участі національних збірних команд в Олімпійських іграх-2020.

Беленюк вперше виступив з трибуни Верховної Ради, де і запропонував свою кандидатуру, щоб очолити оргкомітет. Ініціативу Жана підтримали 292 депутати.

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У своїй промові Жан заявив, що влада повинна зробити все для забезпечення ефективної підготовки національних збірних команд України для виступу на Олімпійських та Паралімпійських іграх в Токіо (Японія) у 2020 році.

Нашим спортсменам необхідно забезпечити всі необхідні умови для тренувань і зборів, в тому числі за кордоном. Не повинно бути ніяких зволікань з рішенням організаційно-фінансових питань. Це повинно бути одним з найбільш перших пріоритетів для нашої країни,
– сказав Жан.

 

Перший виступ, як перше кохання - запам‘ятаю на все життя Дякую колегам за підтримку!

Опубліковано Zhan Beleniuk Четвер, 3 жовтня 2019 р.


Раніше Жан повідомляв, що хоче, аби прибутки від лотерейної та букмекерської діяльності йшли на розвиток фізкультури та спорту.

Спорт24 повідомляв, що 16-го вересня Жан Беленюк вдруге став чемпіоном світу з вільної боротьби. У Нур-Султані (Казахстан) у фінальному поєдинку він переміг Віктора Лерінца з Угорщини.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Верховна Рада Спорт Новини Спорту Жан Беленюк Олімпіада-2020 Слуга народу
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