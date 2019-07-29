Беленюк заявив, що працюватиме в комітеті Верховної Ради з питань соцполітики

Спортсмен Жан Беленюк у парламенті України буде працювати в комітеті з питань соціальної політики. Кандидат у депутати та чемпіон світу з боротьби заявив, що вже перебуває у комітеті.

"Я вже перебуваю в комітеті з питань соцполітики, де буду займатися питаннями спорту та молоді", – сказав Беленюк.

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Комітет з питань соцполітики, де буде працювати Беленюк, є профільним з питань зарплат і пенсій. Питаннями спорту і молоді займається міністерство молоді та спорту, а не комітет соцполітики.

Також Жан Беленюк розповів, яку зарплату отримуватиме за роботу в парламенті України.

Мені називали різні суми. Вона там якось відповідає прожитковому мінімуму або мінімальній зарплаті, здається, буде десь в районі 30 тисяч гривень,

– сказав Беленюк.

З 1 липня 2019 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2007 гривень. Мінімальна зарплата, до якої прив'язана зарплата депутатів Ради – 4173 грн.

Середня зарплата депутата в новому скликанні Ради, в залежності від посади в комітеті, буде в середньому становити 26 тисяч гривень.

У неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові вибори до Верховної Ради. До нового складу парламенту пройшло декілька спортсменів. Серед них і Жан Беленюк, який був 10-м номером у списку партії "Слуга народу".

Партія "Слуга народу" набрала на парламентських виборах 43,16%, відтак у Верховній Раді отримає 124 місця (за партійним списком).