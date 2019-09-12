Беленюк звернувся до Гончарука з пропозицією підняти зарплати тренерам

Депутат Верховної Ради України Жан Беленюк звернувся до прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з пропозицією підвищити зарплати тренерам. Беленюк зробив це перед поїздкою на чемпіонат світу з боротьби.

За словами Беленюка, уряд планує внести в Раду законопроєкт "Про Державний Бюджет України на 2020 рік" 13-го серпня.

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Перед від'їздом на чемпіонат світу в Казахстан встиг відправити звернення на прем'єр-міністра України з приводу підвищення оплати праці тренерам – викладачам дитячо-юнацьких спортивних шкіл.



Законопроєкт "Про Державний Бюджет України на 2020 рік" уряд планує вносити завтра в парламент, тож розраховую, що мої пропозиції будуть враховані. Готуючись зараз до чемпіонату, розумію наскільки мій результат і результат таких же як я, українських спортсменів, залежить саме від наших тренерів,

– написав Беленюк у фейсбуці.

Сам Беленюк найближчі засідання Ради може пропустити. Він їде в Казахстан на чемпіонат світу з боротьби, який триватиме з 14 до 22 вересня.

Депутат від партії "Слуга народу", можливо, пропустить чотири пленарні засідання Верховної Ради, погоджувальну раду та роботу в комітетах, комісіях і фракціях.