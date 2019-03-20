Бельгія – Росія: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Євро-2020

Перший матч в рамках відбору до чемпіонату Європи збірна Росії зіграє 21 березня проти збірної Бельгії. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому матчі.

Поєдинок першого туру в групі I обіцяє бути цікавим, оскільки зустрічаються головні фаворити даної групи. У таких турнірах часто все залежить від старту. Хто зараз вирветься вперед, той і буде мати більше шансів для потрапляння на Євро. Бельгія – явний фаворит, але Росія може дати їй бій.

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William Hill

Букмекери вважають Бельгію явним фаворитом цьому протистоянні, навіть без Ромелу Лукаку.На перемогу Бельгії у цій букмекерській конторі дають коефіцієнт 1,32. Успіх Росії у William Hill оцінили коефіцієнтом аж 9,50. На те, що матч завершиться нічиєю – 5,00.

Щодо авторів голів, то наймовірніше заб'є Міші Батшуаї – 1,91. Гол Едена Азара оцінено в 2,00.

PariMatch

У PariMatch на успіх команди господарів дають трішки більший коефіцієнт – 1,35. На виїзну перемогу росіян – ті ж самі 9,50. Нічию у PariMatch оцінили коефіцієнтом 5,40.

Marathon bet

У Marathon bet на нічию між цими країнами дають коефіцієнт 5,35. На перемогу Бельгії – 1,36. Виїзну перемогу Росії букмекери оцінили найбільшим коефіцієнтом – 9,70.

Матч відбору до Євро-2020 Бельгія – Росія відбудеться у четвер, 21 березня. Початок зустрічі – о 21:45. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт 24 по закінченні гри.

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