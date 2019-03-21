Бельгія розбила Росію завдяки дублю Азара

Збірна Бельгії у першому матчі кваліфікації до Євро-2020 здобула перемогу над Росією. Запорукою успіху бельгійців став лідер команди Еден Азар, який двічі відзначився у воротах росіян.

Бельгія – Росія 3:1

Голи: Тілеманс, 15, Еден Азар, 45 (пен.), 88 – Черишев, 16

Вилучення: Головін, 90+1

Читайте також: Євро-2020: Казахстан сенсаційно розтрощив Шотландію, а Кіпр – Сан-Марино: відео

Збірна Бельгії, яка влітку 2018-го стала бронзовим призером чемпіонату світу, розпочала свій шлях на Євро-2020. Бельгійці у першому матчі зустрілися із головним суперником у групі I – Росією.

Уже на 15 хвилині підопічним Роберто Мартінеса вдалася яскрава комбінаційна атака, якою господарі приголомшили суперників. Наконечником атаки "червоних дияволів" став Тілеманс, який відкрив рахунок у грі.

Та вже у наступній атаці Росія зрівняла рахунок. Воротар господарів Тібо Куртуа допустив грубу помилку під час введення м'яча в гру й дозволив Черишеву відновити паритет.

До завершення першому таймі Бельгія мала декілька чудових нагод, щоб знову вийти вперед. Зокрема, чудову нагоду змарнував Міші Батшуаї. Та на останніх хвилинах бельгійці таки досягли свого. Еден Азар увірвався у штрафний гостей і змусив 35-річного Жиркова порушити правила. Арбітр призначив пенальті й Еден його впевнено реалізував. Команди пішли на перерву за рахунку 2:1

Читайте також: Як збірна України грала з Португалією: перемога вдома та поразка на виїзді (відео)

По перерві Бельгія продовжувала контролювати хід матчу, але вже грала від результату. Господарям поля вдалося провести декілька небезпечних атак, але російські футболісти гідно захищалися. Росія ж вичікувала шансу на контратаку, проте злагоджені дії захисників Бельгії нівелювали старання гостей. А наприкінці матчу Еден Азар оформив дубль і встановив підсумковий результат поєдинку – 3:1.

У компенсований час хавбек Росії Головін награв на червону картку. Відтак гості догравали матч у меншості.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram